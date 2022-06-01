Украина получит от Словакии вертолеты, а еще от четырех стран – артиллерию и РСЗО

Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии.

Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате «Рамштайн» в Брюсселе, сообщает «Украинская правда».

- Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов серии Ми и крайне необходимых ракетных боеприпасах, - сказал он.

- Мы также обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление россии на Донбассе, - отметил Остин.

Глава Пентагона подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня MARS.