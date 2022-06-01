Домбровская заявила, что Германия продолжает сотрудничество с Николаевом и поможет отстроить город

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская заявила, что Николаев продолжает успешное сотрудничество с Германией. В частности, Германия согласилась помочь после окончания войны отстроить Николаев.

Об этом она заявила в Telegram .

Она сообщила, что после успешного сотрудничества с Генеральным консульством Украины в Гамбурге по доставке в Николаев автобусов для эвакуации, решили продолжить совместную работу.

«В течение нескольких недель мы вместе с представителями Консульства вели переговоры с немецким городом Ганновер по налаживанию тесного сотрудничества между городами», – рассказала Домбровская.

В среду, 15 июня, состоялась очередная встреча с руководством Ганновера, в ходе которой представители Германии поддержали предложения по установлению партнерских отношений с городом Николаевом для дальнейшего развития и привлечения инвестиций.