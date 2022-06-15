«Мир хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать», - Президент Зеленский

Украинская армия стала примером героизма, храбрости и мудрости на поле боя.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- Оборону на Донбассе мы держим. И, кстати, во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и наших защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество русской армии в количестве солдат и техники. Конечно, мы сделаем все, чтобы перекрыть эти пока что преимущества.