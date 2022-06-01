В Херсоне оккупанты решили выдавать российские паспорта всем новорожденным и детям-сиротам

Дети, которые родились в Херсоне после 24 февраля, будут автоматически получать российские паспорта. Документ также будут выдавать детям-сиротам.

Об этом заявил гауляйтер росийских военных в Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщает «РИА-Новости».

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа, автоматически получают гражданство рф. А дети-сироты уже получили гражданство», - заявил Стремоусов.

Напомним, около полсотни жителей оккупированных Мелитополя и Херсона захотели получить российский паспорт - в основном это коллаборанты.