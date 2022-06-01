Министр Резников заявил, что Украина собирается вернуть Крым с помощью предоставленного Западом оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оружие, предоставленное НАТО и США поможет Украине вернуть аннексированный в 2014 году Крым и оккупированный Донбасс.

Это заявление прозвучало во время визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии, сообщает CNN.

«Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Полуостров — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Мы будем двигаться шаг за шагом в направлении освобождения всех территорий», — сказал министр обороны.

Он объяснил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.