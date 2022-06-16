Ким заявил, что на Николаевщине еще есть потенциальные коллаборанты: «Всегда найдется какой-то дворник, который захочет что-то возглавить»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в области до сих пор есть потенциальные коллаборанты, их высчитывают спецслужбы. Однако, есть и такие, которые сейчас ведут себя тихо, и с ними пока ничего нельзя сделать.

Об этом он сообщил в интервью «Главкому».

«Вижу (коллаборантов, - НН), но ведь их нельзя расстреливать без суда и следствия. Мы их высчитываем, со многими работают спецслужбы. Но тем потенциальным коллаборантам, которые не нарушают закон и не поддерживают связей с россиянами, ничего сделать нельзя. Поддерживающих мы ловим», - заявил Ким.

Он добавил, что они – «люди из политической силы пид...сов», которым не важна страна, для них важна социальная ступень.