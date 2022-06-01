Макрон в Ирпене заверил, что Франция поддерживает Украину: «Мы рядом с украинцами без двусмысленности»

Президент Франции Эммануэль Макрон, который вместе канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги прибыл в Украину, выразил слова поддержки и отметил, что Франция полностью на стороне Украины.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

«Все мы видели эти образы разрушенного города, который одновременно является городом-героем, поскольку именно здесь, среди других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев русскую армию. Так что вы должны представить себе героизм армии, а также украинского народа», - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что «сегодня Украина должна уметь сопротивляться и побеждать».

На вопрос журналистов о высказываниях, в которых он говорил, что россию «нельзя унижать», Макрон ответил, что «Франция была рядом с Украиной с первого дня».

«Мы на стороне украинских мужчин и женщин – без всякой двусмысленности», - сказал президент Франции.

Он также добавил, что Париж полностью поддерживает расследование военных преступлений армии рф в Украине и резюмировал, что вскоре встретится с Президентом Владимиром Зеленским, чтобы обговорить дальнейшие планы.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал «помнить это во время принятия решений».