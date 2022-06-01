Макрон в Ирпене заверил, что Франция поддерживает Украину: «Мы рядом с украинцами без двусмысленности»

Президент Франции Эммануэль Макрон, который вместе канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги прибыл в Украину, выразил слова поддержки и отметил, что Франция полностью на стороне Украины.
Об этом сообщает французское издание Le Monde.
«Все мы видели эти образы разрушенного города, который одновременно является городом-героем, поскольку именно здесь, среди других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев русскую армию. Так что вы должны представить себе героизм армии, а также украинского народа», - сказал Макрон.
Он подчеркнул, что «сегодня Украина должна уметь сопротивляться и побеждать».
На вопрос журналистов о высказываниях, в которых он говорил, что россию «нельзя унижать», Макрон ответил, что «Франция была рядом с Украиной с первого дня».
«Мы на стороне украинских мужчин и женщин – без всякой двусмысленности», - сказал президент Франции.
Он также добавил, что Париж полностью поддерживает расследование военных преступлений армии рф в Украине и резюмировал, что вскоре встретится с Президентом Владимиром Зеленским, чтобы обговорить дальнейшие планы.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал «помнить это во время принятия решений».
«Ужасно, какие разрушения наносит эта война. И тем хуже, когда видишь, насколько ужасно бессмысленно это насилие. Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом всегда, когда что-то решаем», - сказал он.