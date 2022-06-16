Twitter заблокировал аккаунт главы Роскосмоса за призыв «покончить с Украиной»

Twitter временно заблокировал аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина из-за призывов «покончить с Украиной».

Об этом Рогозин сообщил в своем Telegram канале.

По решению Роскомнадзора, Twitter заблокирован на территории россии еще в марте, но чиновники и пропагандисты этой страны будут продолжать вести там свои страницы.

Глава Роскосмоса назвал в своем скандальном твите то, что «появилось на месте Украины», «экзистенциальной угрозой русскому народу» и «призвал покончить с этим раз и навсегда». Поэтому и была заблокирована его учетная запись.

«Вообще то, что выросло на месте Украины, является экзистенциальной угрозой русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков», – это дословный текст сообщения Рогозина.

При этом Рогозин считает, что ничего не нарушил, твит удалять не собирается, а саму соцсеть назвал «мусоркой, трибуной для экстремистов и рупором антироссийской пропаганды».