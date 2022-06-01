Украина вошла в десятку передовых стран по использованию современных технологий

Украина заняла восьмое место в рейтинге стран, передовых в применении технологий.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на исследование Global Skill Report 2022.

Это значит, что украинцы – одни из лучших в мире в работе с компьютерными сетями, базами данных, операционными системами, инженерией безопасности, программной инженерией, компьютерным программированием, облачными вычислениями, веб-разработкой, разработкой приложений для мобильных устройств.

На первом месте в этом рейтинге – Индонезия. Соседние с Украиной места заняли Швейцария (седьмое) и Польша (девятое).