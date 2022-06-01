Волонтеры передали технику для николаевских частей ВМС Украины – от водовоза до старлинков

Благотворительный фонд «Одесса и одесситы» передал командованию логистики Военно-морских сил два автомобиля – бензовоз DAF объемом 30 кубических метров и фуру.

Об этом сообщает «Думская».

По словам заместителя командующего ВМСУ по логистике контр-адмирала Игоря Ступницкого, машины поступят в распоряжение военно-морской базы «Юг» с постановкой на воинский учет и закреплением штатных водителей.

- Этот благотворительный фонд часто помогает ВМСУ, недавно мы получили от них большое количество медикаментов и продовольствия, сегодня – два большегрузных автомобиля и 15 40-футовых контейнеров во временное пользование для перемещения, рассредоточения и передислокации военных грузов, - отметил контр-адмирал.

Директор организации «Одесса и одесситы» Андрей Жданов рассказал, что фонд активно помогает военным морякам и морпехам – недавно на фронт было отправлено несколько внедорожников.

- Мы стараемся выполнять просьбы наших военных, месяц назад мы отправили на николаевское направление несколько японских внедорожников. Также с помощью моих друзей из Львова удалось добыть для ВМСУ «старлинки» прямой поставкой, - подчеркнул он.

Часть «старлинков» передали морским авиаторам для обеспечения бесперебойной работы эскадрильи БПЛА «Байрактар».

Также одно из подразделений Военно-морских сил получило от волонтеров благотворительной организации «Всеукраинский аграрный совет» большегрузный автоводовоз.

- Водовоз на 30 тонн получила одна из частей ВМСУ, размещенная в Очакове. Вода в этом городе не отвечает стандартам, в ней много сероводорода и других примесей. С помощью этого автомобиля мы сможем завозить чистую питьевую воду из других мест, чтобы обеспечить потребности корабельно-катерной группы, - отметил контр-адмирал Ступницкий.

Также благодаря давнему сотрудничеству с командованием логистики несколько дней назад фонд передал внедорожники в распоряжение одной из бригад морской пехоты. Передача техники состоялась в Умани, после чего десять автомобилей своим ходом прибыли в Николаевскую область.