Украинская разведка получила детальную техдокументацию по «Крымскому мосту»

Украинские разведчики получили детальную техническую документацию о строительстве «Крымского моста».

Об этом сообщает главное управление разведки

«Получена подробная техническая документация «крымского моста». В ближайшем окружении путина заявляют о «гарантированной безопасности» «Крымского моста». Спикер кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные рф полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта», - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о технической документации «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

Сообщается, что в документе есть подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.