Ми забезпечуємо всі умови, щоб максимальна кількість абітурієнтів отримала вищу освіту

18 червня об 11.00 год Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика запрошує на День відкритих дверей онлайн. Напередодні цього масштабного заходу кореспондент прес-центру університету поспілкувався з відповідальним секретарем приймальної комісії Анною Ждановою.

- Анно Анатоліївно, анонсувалося, що в цьому році День відкритих дверей в університеті пройде в абсолютно новому форматі. Як ситуація в країні в цілому відбилася на організації цього заходу?

- Ми будемо транслювати захід на офіційних сторінках університету у соціальних мережах «FaceBook» і «Instagram». Також його можна буде подивитися на офіційному каналі університету в youtube. Таким чином, ми зможемо залучити найбільшу кількість абітурієнтів. Адже є чимало бажаючих познайомитися з нашим освітнім закладом, які не можуть приїхати до нас через військові дії. Ми забезпечимо максимальну доступність до інформації, щоб про наш університет і правила цьогорічного прийому почули всі абітурієнти кожного регіону України.

- Чи потрібна попередня реєстрація, щоб приєднатися до прямого ефіру?

- Ні, ми чекаємо всіх бажаючих. На офіційному сайті і офіційних соціальних сторінках у мережі є анонси, де вказані майданчики, до яких можна підключитися.

- Яка програма Дня відкритих дверей? Що чекає абітурієнтів?

- Ми дуже відповідально готуємося до Дня відкритих дверей. Коли людина приходить до університету, вона має отримати максимум інформації: ознайомитися з інфраструктурною базою, побачити всі «фішки» нашого університету, зокрема:

1. Можливість в одному університеті почати навчання з робітничої спеціальності, а закінчити магістратурою та доктором філософії.

2. Великий вибір спеціальностей, на які можна вступити без ЗНО.

3. Великий вибір можливостей, який дозволяє вступити без ЗНО саме на обрану спеціальність.

4. Можливість стажування за кордоном з отриманням стипендії.

5. Наявність великого спектру спеціалізацій.

6. Можливість навчання за двома спеціальностями.

7. Можливість отримання диплому внутрішнього зразка за скороченим терміном навчання.

8. Програми подвійних дипломів та договори з іноземними ЗВО.

Крім того, показником унікальності МКУ імені Пилипа Орлика є перший в Миколаївському регіоні випуск магістрів спеціальності «Фармація, промислова фармація».

ЗВО єдиний в області, який займається професійною підготовкою бакалаврів з транспортних технологій (автомобільний транспорт), технологій медичної діагностики та лікування, магістрів з громадського здоров’я.

Для того щоб на власні очі побачити матеріально-технічну базу, досить зайти на наш сайт і ознайомитися з кожної локацією нашого університету.

- Як працює університет під час війни?

- У МКУ імені Пилипа Орлика є IT-лабораторії і головне – фахівці, які знають всі тонкощі дистанційної роботи. Тому, ми без усяких складнощів перейшли в онлайн і продовжували плідно працювати.

- Про які останні розробки викладачів і студентів в області IT можете розповісти?

- У нас є величезна кількість своїх власних проєктів. Це і чат-боти, і телеграм-боти. Це і різні онлайн курси, які проходять на базі нашого університету. Зараз запущений чат-бот ВСТУП 2022. Ним можна скористатися у telegram. Там можна отримати інформацію щодо вступної кампанії, створення особистого кабінету, отримати поради з вибору спеціальності. Наразі у ньому доступна така інформація: основні дати – етапи вступної кампанії з описом; інформаційні матеріали – поради з вибору спеціальності, типових помилок вступників, статусів електронних заяв тощо; вибір спеціальності – безпосередній вибір за заданими параметрами; нормативні документи – основні законодавчі акти з проведення вступної кампанії; Q&A – питання та відповіді.

Хочу зазначити, що одна із поширених помилок вступників минулих 3-4 років — втрачати рік, якщо не склав ЗНО/НМТ або не добрав балів. Тому наш чат-бот в telegram допоможе у вирішенні цієї проблеми та допоможе зі вступом на омріяну спеціальність.

- Керівництво МКУ імені Пилипа Орлика постійно заявляє, що пріоритет закладу – це працевлаштування студентів і випускників. Як сьогодні забезпечувати цей дуже складний процес?

- Для цього проводиться величезна робота. Це дуже не просто, бо в багатьох сферах ринок перенасичений. Однак структури, такі як Національна поліція України, Адміністративний суд, ПКВО Фармація, Науково-методичний центр управління освіти, Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, ДП «Миколаївський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою», Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, ДП «Миколаївський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою», Український стартап «Allset», Український стартап RetargetApp (електронна комерція), ТОВ «Медіа-група «Миколаївські вісті», ТОВ «Інформаційна агенція Українська медіа-група», Приватний заклад загальної середньої освіти «Гіпаніс-ЕОС», АТ «ОТП БАНК», ТОВ «ТАФФ Туризм», ПАТ «ПриватБанк» та багато інших, укладають договори з МКУ імені П. Орлика, щоб наші студенти були працевлаштовані.

Як результат, наші студенти, ще навчаючись в освітньому закладі, можуть отримати роботу. Згідно статистики, станом на кінець 2021 р. більше 75% студентів нашого університету працевлаштовані.

- Як змінилися умови вступу до університету? Чи стали вони більш складними? Як допомагає студентам університет розібратися з цими не простими умовами?

- У нас на сайті mku.edu.ua є всі нові правила прийому. Але найголовніше, для того щоб абітурієнти не заплуталися, у нас працює Координаційний центр. У режимі 24/7 усі бажаючі можуть звертатися до центру, задавати будь-які питання, і наші фахівці нададуть відповідну допомогу. Більш того, під час вступної кампанії ми беремо на себе всю роботу з оформлення документів. Ми робимо все для того, щоб потенційний абітурієнт уже завтра став нашим студентом.

Хочу нагадати, для того, щоб отримати спеціальність мрії, не обов'язково здавати ЗНО/НМТ. Можна вступити до Коледжу Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика або на рівень бакалавра за спеціальностями «Дошкільна освіта» чи «Початкова освіта».

Також вступ у магістратуру без державного магістерського тесту навчальної компетентності відбувається за наступними спеціальностями: «Комп'ютерна інженерія», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм».

Випускники, які не зможуть виїхати з тимчасово окупованих територій на період проведення незалежного тестування, зможуть вступити до українських закладів вищої освіти без мультипредметного тесту. Вступнику достатньо буде подати лише мотиваційний лист.

- Університет постійно відкриває нові спеціальності. За якими напрямками здійснюється підготовка студентів на сьогоднішній день?

КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК:

Молодша медична сестра (медичний брат)

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Касир

Паспортист

Діловод

Стюарт

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР:

Фармація, промислова фармація

Право

Комп’ютерна інженерія

Журналістика

Готельно-ресторанна справа

Геодезія та землеустрій

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік та оподаткування

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Медсестринство

БАКАЛАВР:

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Технології медичної діагностики та лікування

Фінанси, банківська справа та страхування

Психологія

Фізична терапія, ерготерапія

Готельно-ресторанна справа

Геодезія та землеустрій

Комп’ютерна інженерія

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Медсестринство

Журналістика

Фармація, промислова фармація

Туризм

Право

МАГІСТР:

Фінанси, банківська справа та страхування

Фармація, промислова фармація

Фізична терапія, ерготерапія

Готельно-ресторанна справа

Комп’ютерна інженерія

Громадське здоров’я

Менеджмент

Психологія

Туризм

Право

АСПІРАНТУРА:

Психологія

Отримати більш детальну інформацію можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2

телефони: 050-394-72-87 (viber, telegram), 050-198-58-93 (viber), 098-565-76-57

Чат бот: https://t.me/MKUVstup_bot

Сайт: mku.edu.ua

Електронна пошта: mku.osvita@gmail.com,

Instagram, Facebook: mkuim.pilipaorluka, mkuim.pilipaorluka

Telegram: МКУ ІМ. ПИЛИПА ОРЛИКА

YouTube: МКУ ім. Пилипа Орлика

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