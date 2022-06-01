ЗРК «ТОР» не помог: Украинские ВМС поразили российский буксир, транспортировавший вооружение и личный состав на Змеиный

В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота «василий бех», направлявшийся на захваченный остров Змеиный.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

Буксир транспортировал на захваченный российскими военными остров Змеиный боеприпасы, вооружение и состав черноморского флота.

«Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса «ТОР» не помешало Военно-Морским Силам Украины ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков», – говорится в сообщении.

«василий бех» водоизмещением 1605 тонн был построен на астраханском судоремонтном заводе и принят в состав черноморского флота России в 2017 году.

По информации оперативной группировки войск «Приморье», ракетный удар по «беху» был нанесен в 3:55. В настоящее время продолжается спасательная операция. Экипаж судна — 33 человека, 23 из них ранены, десять пропали без вести.