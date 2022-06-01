«россия никогда не возьмет под свой контроль Украину», - Глава ВС Британии убежден, что рф уже стратегически проиграла войну

Глава штаба обороны Британии Тони Радакин убежден, что россия несет существенные потери, у нее заканчиваются современные ракеты, и захватить территорию Украины она точно не сможет.

Об этом сообщает The Guardian.

«Это (война, - ред.) ужасная ошибка со стороны рф. россия никогда не возьмет под свой контроль Украину», — подчеркивает Радакин.

По словам адмирала, страна-агрессор понесла большие потери и у нее уже сегодня заканчивается современные ракеты, а сухопутные войска россии к настоящему моменту уничтожены на четверть.

При этом кремль лишь усилил Североатлантический Альянс, к которому теперь планируют присоединиться Финляндия и Швеция.

«россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, Финляндия и Швеция хотят присоединиться», — добавил адмирал.

Кроме того, Радакин заверил, что Лондон поддержит Украину в долгосрочной перспективе поставками большого количества оружия.