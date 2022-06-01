«россия никогда не возьмет под свой контроль Украину», - Глава ВС Британии убежден, что рф уже стратегически проиграла войну

Глава штаба обороны Британии Тони Радакин убежден, что россия несет существенные потери, у нее заканчиваются современные ракеты, и захватить территорию Украины она точно не сможет.
Об этом сообщает The Guardian.
«Это (война, - ред.) ужасная ошибка со стороны рф. россия никогда не возьмет под свой контроль Украину», — подчеркивает Радакин.
По словам адмирала, страна-агрессор понесла большие потери и у нее уже сегодня заканчивается современные ракеты, а сухопутные войска россии к настоящему моменту уничтожены на четверть.
При этом кремль лишь усилил Североатлантический Альянс, к которому теперь планируют присоединиться Финляндия и Швеция.
«россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, Финляндия и Швеция хотят присоединиться», — добавил адмирал.
Кроме того, Радакин заверил, что Лондон поддержит Украину в долгосрочной перспективе поставками большого количества оружия.