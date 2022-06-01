Еврокомиссия дала план действий, который нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС

После того, как Еврокомиссия приняла рекомендацию Раде предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал план действий, который необходимо выполнить украинскому правительству.

Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

Необходимые шаги, которые нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в Европейский Союз:

- Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

- завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

- дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.

- обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);

- Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

- должен заработать «антиолигархический» закон;

- необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

- Необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.