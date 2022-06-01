Город Новоград-Волынский на Житомирщине переименуют в Звягель

Депутаты городского совета поддержали решение о переименовании города Новограда-Волынского в Житомирской области в Звягель.

Об этом сообщили в городском совете.

Городу вернули историческое название Звягель, которое он носил в ХІІІ-ХVIII веках. После второго раздела Речи Посполитой город включили в состав россии. В 1795 году указом Екатерины II город сменил название на Новоград-Волынский.

Сейчас решение о возвращении первоначального названия поддержали 21 депутат и мэр, против проголосовали 4 депутата, 4 воздержались.

Окончательное решение о присвоении городу названия Звягель будет утверждать Верховная Рада Украины.