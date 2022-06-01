Николаевцам, пострадавшим от утреннего обстрела, предоставят временное убежище

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что николаевцам, чье жилье было повреждено в результате утреннего обстрела, предоставят временное убежище.

Об этом Замазеева написала в своем Telegram-канале.

«Учитывая последствия утренних ракетных ударов по жилым кварталам Николаева, Гуманитарный штаб Николаевщины БФ «Світлі справи» принял решение о предоставлении временного убежища для тех, чьи жилища были разрушены или повреждены», - написала она.

Замазеева добавила, что программа «Убежище своим», которое уже помогло более 1500 тысяч человек из оккупированных территорий, готово обеспечить 300 жителей проживанием, одеждой, едой.

Глава облсовета напомнила, программа заключается в помощи каждому пострадавшему от действий оккупантов.

«Жители Николаевской и Херсонской областей, лишившиеся дома из-за вражеских обстрелов или приехавших из временно оккупированных районов могут получить необходимую помощь. Людям гарантируется временное убежище, трехразовое питание, вещи первой необходимости, медицинская помощь и т.д.», - почеркнула Замазеева.

Желающим получить помощь необходимо подойти к палаткам, которые находятся во дворах поврежденных домов и иметь с собой документы.

Также, чтобы получить помощь, необходимо связаться по номеру 0800-300-520.





Напомним, что Замазеева заявила, что БФ «Світлі справи» поможет николаевцам, которые пострадали от ракетного удара, установить окна и двери.