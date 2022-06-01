«МрійДій» вместе с фондом Nova Ukraine восстановили и укомплектовали 20 бомбоубежищ Николаева

Николаевское объединение бизнесменов «МрійДій» при поддержке фонда Nova Ukraine восстановили 20 помещений бомбоубежищ Николаева и укомплектовали их.

Об этом сообщили в организации.

В «МрійДій» отмечают, что для них важно, чтобы, ожидая опасности, николаевцы чувствовали себя комфортно. Поэтому они тщательно подошли к анализу потребностей людей и определили список необходимых вещей в бомбоубежищах.

Чем обеспечены восстановленные укрытия?

- раскладушками;

- кулерами с питьевой водой;

- микроволновками;

- электрическими чайниками;

- мультиварками;

- холодильниками;

- подушками, пледами и полотенцами;

- пищевыми продуктами;

- средствами гигиены;

– аптечками.

Также «МрійДій» позаботились о детях, поэтому каждое бомбоубежище оснащено пеленальным столиком, детским столом и стульями, игрушками и книгами.

Хранилища наполнялись в расчете на 20 человек. В оборудованных помещениях проведена тщательная проверка исправности электричества и вентиляции.

«В связи с частыми обстрелами Николаева мы убедительно рекомендуем не игнорировать воздушную тревогу и в случае необходимости спускаться в бомбоубежища. Мечтатель, со своей стороны, приложит максимум усилий, чтобы обустроить все хранилища города и обеспечить их всем необходимым. Берегите себя и своих близких», - говорится в сообщении.

Также в «МрійДій» добавили, что к ним можно обращаться за помощью в обустройстве бомбоубежищ. Для этого нужно написать в Telegram по номеру +380 99 649 8441. В сообщении нужно указать контакты ответственного за бомбоубежище или свой номер телефона.