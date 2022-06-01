В госдуме рф заявили, что Украина не доживет до вступления в ЕС

Первый замглавы комитета госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что решение Еврокомиссии о присвоении Украине статуса кандидата в члены ЕС - только рекомендация, а Украина может не «дожить» до вступления в ЕС.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «РИА-Новости».

«Это только рекомендация Еврокомиссии. Необходимого для решения согласия нет - как минимум голландцы и датчане против. Статус, скорее всего, не дадут. А даже если вдруг дадут. Турция - кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживет», - сказал Никонов.

Он также добавил, что любое решение ЕС для участников может иметь «только моральное значение».