Учителя Николаева получили 200 ноутбуков от ЮНИСЕФ

В Николаев прибыла благотворительная помощь от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – 200 современных ноутбуков вместе с сумками-чехлами для работников образования города.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Помощь стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства образования и науки Украины и ЮНИСЕФ. Ноутбуки помогут педагогам оставаться на связи с учащимися и осенью возобновить дистанционное обучение.