Учителя Николаева получили 200 ноутбуков от ЮНИСЕФ

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17.06.2022 19:32

В Николаев прибыла благотворительная помощь от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – 200 современных ноутбуков вместе с сумками-чехлами для работников образования города.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Помощь стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства образования и науки Украины и ЮНИСЕФ. Ноутбуки помогут педагогам оставаться на связи с учащимися и осенью возобновить дистанционное обучение.

«Образовательная семья выражает искреннюю благодарность Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), Министерству образования и науки Украины и департаменту образования и науки Николаевской областной военной администрации за такую ​​необходимую помощь по обеспечению педагогов качественной техникой», - говорится в сообщении.

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