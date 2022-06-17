Учителя Николаева получили 200 ноутбуков от ЮНИСЕФ

В Николаев прибыла благотворительная помощь от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – 200 современных ноутбуков вместе с сумками-чехлами для работников образования города.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Помощь стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства образования и науки Украины и ЮНИСЕФ. Ноутбуки помогут педагогам оставаться на связи с учащимися и осенью возобновить дистанционное обучение.
«Образовательная семья выражает искреннюю благодарность Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), Министерству образования и науки Украины и департаменту образования и науки Николаевской областной военной администрации за такую необходимую помощь по обеспечению педагогов качественной техникой», - говорится в сообщении.