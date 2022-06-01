Западное оружие почти мгновенно оказывается на передовой, - Минобороны Украины

Оружие, которое Украина получает в качестве помощи от международных партнеров, почти мгновенно оказывается на передовой.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет «Укринформ».

- Оружие (в качестве помощи западных партнеров) идет, и оно фактически мгновенно оказывается на передовой. Мы видим результаты применения американских пушек 777 (гаубица М777). Генштаб сообщал также об успехах применения французских артиллерийских систем CAESAR, это очень эффективное оружие, которое позволяет поражать врага на расстоянии точными ударами, - сказал Мотузяник.

Он добавил, что процесс поставки вооружения продолжается, и как только Украина получит его в достаточном количестве, это позволит переломить ситуацию на фронте.