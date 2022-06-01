В николаевских школах запретили использовать русский язык с 1 сентября

В пятницу, 17 июня, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования, которые принадлежат к коммунальной форме собственности.

Об этом сообщила член исполкома Екатерина Стоколяс.

Екатерина Стоколяс отметила, что согласно принятому документу с 1 сентября запрещено:

- функционирование 1-4 классов с русским языком обучения;

- изучение русского языка как предмета, курса, факультатива в 1-11 классах учреждений общего среднего образования Николаева, принадлежащих к коммунальной форме собственности;

- оформление образовательной среды на русском языке в учреждениях общего среднего образования Николаева, принадлежащих к коммунальной форме собственности.