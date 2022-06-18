В 95% школ Николаевщины полностью завершился учебный год

Директор департамента образования и науки Николаевского областного совета Алла Велиховская сообщила, что 95% школ области уже завершили учебный год.

Об этом она рассказала в интервью ТРК «НИС-ТВ».

По ее словам, из-за военных действий были изменены условия окончания учебного года и каждая школа автономно выбирала порядок и время окончания учебного года.

— В первую очередь учитывалось, все ли программы пройдены, выполнены все практические, лабораторные и контрольные работы и в соответствии с этим происходило окончание учебного года. На сегодняшний день, 95% школ Николаевской области полностью завершили обучение - кто-то ушел на каникулы, кто-то готовится к сдаче тестов, - сообщила она.

Алла Велиховская добавила, что ставшиеся 5% школ - это те учреждения, которые находятся в оккупации или разрушены. Чиновница отметила, что несмотря на военные действия всем ученикам предоставили возможность закончить учебный год, в частности, тем, кому пришлось выехать в более безопасные города или же заграницу, они заканчивали учебный год по экстернатной форме обучения.