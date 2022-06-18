В некоторых домах Заводского и Ингульского районов Николаева до 16:00 не будет воды

В субботу, 18 июня, из-за ремонтных работ будет отсутствовать водоснабжение в некоторых домах Заводского и Ингульского районов.

Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».

Водоснабжение до 16:00 будет прекращено для жителей, дома которых расположены в Заводском и Ингульском районах, а именно:

– ул. Крылова 38, 38а, 38б, 38в, 40, 40/1, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.

– ул. Космонавтов 74, 74а.

- пр. Мира 19, 19а, 19б, 19в, 21.