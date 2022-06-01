«Среди учителей поклонников «русского мира» не осталось»: Велиховская заявила, что в школах Николаевщины стартовал процесс дерусификации

Директор департамента образования и науки Николаевского областного совета Алла Велиховская заявила, что на территории области среди учителей не осталось поклонников «русского мира», а в школах начался процесс дерусификации.

Об этом она рассказала в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— Этот процесс (дерусификации, - ПН) стартовал. Активно переписываются программы, учителя имеют возможность ознакомиться с учебниками и самостоятельно выбрать программы. Институт последипломной педагогического образования очень хорошо работает, проводятся постоянные курсы, как для 5-го класса - НУШ, также продолжается обучение учителей зарубежной литературы, чтобы они преподавали за новыми программами. Учителя очень активно включили в этот процесс. Поверьте мне, на территории Николаевской области вряд ли остались учителя поклонников «русского мира», мы все видим эти условия. Учителя, которые ранее имели проблемы с украинским языком, сегодня очень активно ее изучают, потому что хотят работать и понимают, что язык - это оружие и очень мощное, - заявила директор департамента образования и науки Николаевской ОГА.

Велиховская добавила, что сейчас пишется несколько новых программ обучения, с учетом дерусификации, одновременно с этим готовятся и новые учебники.

Также чиновница напомнила, что на территории области были школы, в которых русский язык изучался как иностранный, пока этот процесс не запрещен и продолжается, например, в одной из школ для 5-го класса заказали 18 учебников по русскому языку.