Дитячий садок «Гранд Гіпаніс» розпочинає он-лайн заняття для дошкільнят

Батьки хочуть, щоб їх діти змалечку мали можливість всебічного розвитку. Вивчали світ, ліпили, малювали, пізнавали ази грамоти, чисел, мов тощо. Війна хоче залишити наших дітей без розвитку... Але він необхідний. І тоді, на зміну звичайних зайнять, приходять заняття он-лайн.

З 1 липня ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ садочок «Гранд Гіпаніс» розпочинає розважально-розвивальні заняття он-лайн. Заняття за програмою «Дитина» проводять кваліфіковані вихователі. Заняття проводяться у цікавій та доступній для малюків формі з елементами гри, на та яскравому, цікавому для дітей тлі, з анімаційними ефектами.

В групах до п′яти дітей одного віку. Час занять, залежно від віку, від двадцяти хвилин. Кількість занять в день обирають батьки.

В програмі занять, в залежності від віку, сенсорика, розвиток мови, математика, вивчення оточуючого світу, малювання, ліплення, аплікація, основи читання, логіки, іноземні мови, творчі активності тощо.

Вартість одного заняття 50 гривень.

Необхідні довідки можна отримати за телефонами 0933607603, 0637553151.

Матеріал розміщено на правах реклами