В Николаеве с рабочим визитом побывал Президент Зеленский

В субботу, 18 июня, в Николаеве с визитом побывал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Офисе Президента.

Глава государства прибыл в город утром. Там он провел встречу с командующими Силами обороны.

На данный момент Зеленский уже покинул территорию Николаевской области. Стоит отметить, что это третья поездка Главы государства в регионы с начала полномашстабной войны россии против Украины.

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29 мая Владимир Зеленский он впервые публично выехал за предели Киевской области и побывал в Харьковской области.

5 июня он провел рабочую поездку в Запорожье.