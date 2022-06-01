В Украине после окончания войны ветеранов поделят на две категории

После победы в Украине появятся две категории ветеранов – защитники и кормильцы. Первые продолжат заниматься военным делом, другие - возвратятся к мирной жизни и восстановлению экономики.

Об этом в интервью «НВ» заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

«Нам, как государству, важно смодерировать процесс таким образом, чтобы переход от защитника к кормильцу был плавным и комплексным, и человек получил инструменты для своего развития», - подчеркнула Юлия Лапутина.

По ее словам, это, в частности:

- получение нового гражданского образования;

- психологическая реабилитация;

- развитие ветеранского предпринимательства