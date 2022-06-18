Зеленский присвоил звание бригадного генерала полковнику Гнатову, который отвечает за оборону Николаевщины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Андрею Гнатову, командующему силами обороны Николаевской области.

Соответствующий Указ Президента №420/2022 размещен на сайте Главы государства.

«Присвоить военное звание бригадного генерала полковнику ГНАТОВУ Андрею Викторовичу — начальнику штаба — заместителю командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», - говорится в документе.

Стоит добавить, что Андрей Гнатов в настоящее время командует отдельным объединением войск «Приморье», которые отвечают за оборону Николаевской области.

Справка

Андрей Викторович Игнатов - с 2016 по 2018 годы занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. А с 2018 по 2021 год был командиром бригады.

Награжден 3 июля 2015 медалью «За военную службу Украине» и 21 августа 2020 орденом Богдана Хмельницкого III степени.