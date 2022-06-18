Джонсон заявил, что Евровидение надо проводить в Украине: «Они заслуживают этого, и я верю, что они могут его провести»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 18 июня заявил, что Украина может и должна принимать «Евровидение» в 2023 году.

Об этом пишет «Радио «Свобода».

Как известно, Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Джонсон отметил, что Украина может проводить Евровидение и должна это сделать, поскольку победила в конкурсе.

«Конечно, я бы хотел, чтобы конкурс состоялся в этой стране, но факт в том, что они победили, и они заслуживают этого, и я верю, что они могут его провести, и я считаю, что они должны его провести», – сказал Джонсон журналистам, вернувшись в Британию после визита в Киев.

Также он добавил, что любой безопасный украинский город подойдет для этого.

«Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для этого. Еще есть год, до начала песенного конкурса «Евровидение» все будет хорошо, и я надеюсь, что украинцы его получат»,- добавил Джонсон.

Напомним, в Министерстве культуры Украины не согласны с решением о проведении Евровидения-2023 не в Украине, и требуют дополнительных переговоров.