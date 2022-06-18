Аграрный комитет Верховной Рады признал неудовлетворительной работу руководства Госпродпотребслужбы

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики признал неудовлетворительной работу руководства Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Такое решение было принято на заседании комитета в пятницу, 17 июня, сообщил николаевский нардеп, глава комитетат Александр Гайду.

По словам народного депутата, Госпродпотребслужба – важный инструмент в обеспечении продовольственной безопасности страны, однако сегодня в ее работе есть отрицательные примеры, беспокоящие производителей.

Также Гайду перечилил причины, из-за которых работу руководителя ГППС признали неудовлетворительной:

- из-за бездействия ГППС предприятия, выращивающие животных, не обеспечены ушными бирками. Это останавливает перемещение и реализацию скота, а владельцы незарегистрированных животных не могут продать молоко и мясо;

- есть многочисленные отказы ГППС регистрировать сельхозтехнику из-за необоснованных замечаний к форме сертификатов утверждения типа. Почему это происходит, неясно. Служба игнорирует запросы Минагро. И это в то время, когда работа аграриев – приоритет для всего государства!

- есть замечание о качестве работы Службы в рыбной отрасли. В то время, когда ГППС ​​должна способствовать расширению рынков сбыта, происходит препятствие хозяйственной деятельности.