Аграрный комитет Верховной Рады признал неудовлетворительной работу руководства Госпродпотребслужбы

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики признал неудовлетворительной работу руководства Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Такое решение было принято на заседании комитета в пятницу, 17 июня, сообщил николаевский нардеп, глава комитетат Александр Гайду.
По словам народного депутата, Госпродпотребслужба – важный инструмент в обеспечении продовольственной безопасности страны, однако сегодня в ее работе есть отрицательные примеры, беспокоящие производителей.
Также Гайду перечилил причины, из-за которых работу руководителя ГППС признали неудовлетворительной:
- из-за бездействия ГППС предприятия, выращивающие животных, не обеспечены ушными бирками. Это останавливает перемещение и реализацию скота, а владельцы незарегистрированных животных не могут продать молоко и мясо;
- есть многочисленные отказы ГППС регистрировать сельхозтехнику из-за необоснованных замечаний к форме сертификатов утверждения типа. Почему это происходит, неясно. Служба игнорирует запросы Минагро. И это в то время, когда работа аграриев – приоритет для всего государства!
- есть замечание о качестве работы Службы в рыбной отрасли. В то время, когда ГППС должна способствовать расширению рынков сбыта, происходит препятствие хозяйственной деятельности.
— Мы как депутаты не можем не реагировать на сложившуюся ситуацию, поэтому решили обратиться к Кабинету Министров и уже ждем соответствующую реакцию. Мы не можем ставить под удар вопрос продовольственной безопасности Украины, а особенно в то время, когда работа аграриев – приоритет для всего государства, – отметил Гайду.