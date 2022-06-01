В Кембридже над Часовней Королевского колледжа появился баннер в поддержку Украины

Над Часовней Королевского колледжа в Кембридже в субботу утром появился баннер со словами «Слава Украине» и изображением украинского флага.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на пресс-службу Королевского колледж.

«В Королевском колледже потрясены страданиями и гибелью мирного населения от рук российских военных на территории Украины, а также катастрофическими последствиями войны для тысяч человек, включая студентов и ученых, вынужденных бежать от конфликта», - отметили в колледже.

В Королевском колледже добавили, что будут вынуждены снять баннер, чтобы не навредить структуре исторического здания, но полностью разделяют чувства авторов акции.