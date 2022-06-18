«росія може бути на Херсонщині тільки у вигляді закопаних солдатів»: Інтерв'ю з головою Херсонської облради Олександром Самойленко

Міжнародна спільнота пильно стежить за розв’язаною росією повномасштабною війною проти України, приділяючи значну увагу, зокрема, питанню тимчасової окупації Херсонщини. Свідченням цього стало нещодавнє засідання Постійної ради ОБСЄ, на яке для виступу було запрошено голову Херсонської облради Олександра Самойленка з метою отримання інформації з перших вуст про ситуацію в області.

Власний кореспондент Укрінформу у Відні скористався цієї нагодою та поспілкувався з очільником обласної ради Херсонщини про те, як взагалі стала можливою швидка окупація ворогом області, чим займаються зараз депутати облради, чи є серед них колаборанти, чому росіянам не вдалося запустити проєкт "ХНР" і що зараз з ідеєю "Таврійської губернії", а також яка ситуація з гуманітарними коридорами, ліками та зарплатами і чому влада закликає херсонців залишити окуповане місто.

ВОРОГ ЗНАВ, ДЕ МІННІ ПОЛЯ, І РУХАВСЯ ДОРОГАМИ

- Від багатьох жителів області та й поза її межами часто звучать запитання: "Чому ворог так швидко окупував Херсонщину? Чому виявилися не готовими?". Чи є у вас якісь власні пояснення цьому?

- Я не військовий і не представник спецслужб, тому не можу дати повну оцінку. Але, на мій погляд, ворог чітко знав, де знаходяться всі мінні поля, він бив по КПВВ біля Криму та місцях дислокації прикордонних військ і рухався чітко по дорогах. Він не їхав полями. Тому розповіді про те, що наші мінні поля не спрацювали чи були розміновані, не відповідають дійсності. Усі ті тисячі мін залишаються встановленими. І чекають свого часу – може коли ворог відходитиме, вони якраз і спрацюють.

Стосовно мосту через Дніпро біля Херсона, то є версія, що працівника спецслужб, який мав би його підірвати, було вбито снайпером чи кимось іншим. При цьому той міст було складно підривати через його особливу конструкцію. Щодо невеличких мостів, то вони підривалися.

- А щодо мостів із Криму?

- Як вже було сказано, я – не представник Міноборони, а тому мені важко це коментувати. Але я впевнений, що всі ті заходи, які планувалися, вони відбулися.

Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ - начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога. Вважається, що саме він видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію. Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, Президент України звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці.

- Чи була в Херсонській області територіальна оборона на момент повномасштабного російського вторгнення?

- Вона була на стадії створення і тому активних функцій у перші дні війни не змогла виконати. Ті будівлі, які громади передали для облаштування пунктів територіальної оборони, ще не було підготовлено для розміщення підрозділів. Тому, відверто кажучи, територіальна оборона була не зовсім готовою.

Водночас ті кілька днів, коли підрозділи Збройних Сил України в області стримували наступ ворога, дали змогу згрупуватися територіальній обороні у Миколаївській області та в інших сусідніх регіонах.

БЛИЗЬКО ВОСЬМИ ДЕПУТАТІВ ОБЛРАДИ СТАЛИ КОЛАБОРАНТАМИ

- Якими були у перші дні вторгнення інструкції депутатам обласної ради, як їм треба було діяти – виїжджати, лишатися?

- Згідно з інструкцією, перші особи органів державної влади чи місцевого самоврядування повинні виїхати з місць постійної дислокації під час окупації. Водночас у нас відбулася реформа децентралізації і значно підвищився рівень функціоналу місцевих громад – керівники громад стали реальними господарями на своїй території. ОДА виступала лише як координатор з боку держави, а обласна рада займалася більше координацією дій місцевого самоврядування, налагодженням зв’язків між громадами тощо.

На цьому тлі було прийнято рішення, яке було підтверджено і Офісом Президента, і Верховною Радою, що голови громад, які мають змогу виконувати свої функціональні обов’язки, можуть залишатися до того часу, поки на них не намагаються впливати. Так, міський голова Херсона виконував свої обов’язки, якщо не помиляюся, понад 60 діб, міський голова Олешок – 45 діб, і так було по кожній громаді, де спочатку не спостерігалося тиску окупантів.

Росіяни сподівалися, що захоплять відразу Київ і не відповідатимуть за інфраструктуру, соціальну сферу тощо. Тому спочатку вони намагалися уникати спілкування з місцевими, лишали прапор України. Той же триколор почав з’являтися на будівлях десь після 35-40 днів окупації, коли загарбники вже зрозуміли, що не зможуть захопити всю територію України і будуть змушені самі дивитися за всією інфраструктурою. Не знайшовши співпраці з виконкомами на місцях, вони почали шукати цих колаборантів і ставити їх "керівниками громад" та якихось "управлінь" і "адміністрацій".

- Чим зараз займаються депутати облради? Можливо, є ті, хто пішли зі зброєю в руках захищати рідну землю у лавах ЗСУ? Є депутати, які стали колаборантами?

- Депутат Сергій Хлань, колишній нардеп, доєднався до територіальної оборони (і став радником голови Херсонської обласної військової адміністрації – ред.). Але більшість депутатів облради займаються волонтерством.

На жаль, є у нас і кілька представників, які пішли на колаборацію з ворогом. Той же Віталій Булюк, який став "заступником голови" призначеної окупантами "військово-цивільної адміністрації".

Також є представники аграрної сфери, які пішли на співпрацю з ворогом. Ступінь їх злочину нехай вирішують правоохоронні органи та судова система.

- Скільки їх всього? Давайте всіх назвемо.

- Віталій Булюк, Едуард Репілевський…Всього їх близько восьми осіб. Але давайте не будемо називати прізвища. По цих двох я точно знаю, що вже є підозри, а щодо інших – раптом підозри немає, то щоб не обмовити людину.

ОСНОВНІ "КОНСЕРВИ" ЩЕ НЕ ПРОЯВИЛИСЯ

- Ви вже згадали про зрадника Садохіна із СБУ. Для вас стало дивиною це затримання? Наскільки великою, за вашою оцінкою, була інфільтрація представників спецслужб рф у силові структури та органи влади області?

- На мою особисту думку, ми навіть не уявляємо, наскільки сильно ворог інфільтрований у наші органи. Основні, так би мовити, "консерви", які існують і на тимчасово окупованій Херсонщині, і в частині Запорізької області, на моє переконання, ще не проявили себе.

Ті ж відкриті колаборанти у Херсонській області – це якщо не маргінали, то маріонетки, яких було призначено відповідальними за якісь речі. А справжні ляльководи все ще знаходяться в підпіллі чи десь у тіні і чекають того, як розв’яжеться ситуація. Я впевнений, що росіяни намагатимуться зберегти їх навіть після звільнення нами цих територій.

А що стосується Садохіна, то я його особисто не знав. Але мушу сказати, діяльність правоохоронної та судової систем у Херсонській області була дуже повільною. Є така, наприклад, Тетяна Кузьміч, яку окупанти призначили "керівником управління освіти" у своїй "адміністрації". Ще до війни вона притягалася до кримінальної відповідальності по статті 111-й (державна зрада) і отримала 2 роки умовно – і це по статті, яка передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Чи той же Стремоусов, "заступник керівника" окупаційної "військово-цивільної адміністрації", – стосовно нього неодноразово були кримінальні провадження, але йому жодного разу не було повідомлено про підозру.

Тому мала місце недооцінка ситуації з боку правоохоронців. Як результат – десь за тиждень до початку бойових дій було змінено начальника обласної поліції, а через 2-3 тижні після початку війни звільнено і керівника обласного СБУ.

- Ви сказали про недостатньо ефективну роботу правоохоронців перед вторгненням, а чи є зараз факти їх переходу на сторону ворога?

- Щодо діючих представників СБУ, то на сьогоднішній день у мене немає таких фактів. Стосовно поліцейських, то була інструкція в МВС, за якою до початку вуличних боїв вони мали знаходилися у місті, а потім передислокуватися на неокуповану територію. Я знаю, що обласним керівником Нацполіції окремим наказом було визначено термін, протягом якого вони повинні були вийти або принаймні скласти повноваження як поліцейські, якщо не можуть вийти. Але фактів того, що було відкрито якісь кримінальні провадження, наразі у мене немає.

УКРАЇНСЬКИЙ ХЕРСОН ЗДІЙСНИВ ПЕРЕЛОМ У СВІДОМОСТІ ПУТІНА

- Окупанти періодично просувають то "референдум" про створення "ХНР", то створення якоїсь "Таврійської губернії", ще якісь формати легалізації окупації. Що думаєте з цього приводу і яка позиція облради?

- Ще у перші дні березня, як тільки росіяни зайшли на Херсонщину, у Новій Каховці було замовлено великий тираж бюлетенів для проведення "референдуму". Бюлетень був без дати, у ньому містилося лише одне питання, щось типу: "Чи підтримаєте ви створення Херсонської народної республіки?". Видача тиражу була запланована на 11 березня.

І в ці дні, 11-12 березня, почалися дзвінки від, як вони представлялися, "представників нової влади" до керівників фракцій обласної ради, до ключових депутатів, які є лідерами громадської думки. Мені особисто подзвонив якийсь "Олег Васильович", який сказав щось типу: "Ви – офіцер і я – офіцер. Мені вас рекомендували як людину здравомислячу...". На що я йому відразу відповів, що якщо він так вважає – що я офіцер і здравомислячий, – то чого він мені дзвонить: я ж давав колись присягу і як я взагалі можу з ними співпрацювати. На цьому наша розмова закінчилася. Мені подзвонили всі керівники фракцій і повідомили, що у них також були такі розмови з "новою владою".

Взявши до уваги те, що є бюлетені, які планують запустити, і почалися вже дзвінки, я вирішив скликати 12 березня сесію облради – згідно з нашим регламентом, ми можемо її проводити й онлайн. Участь у сесії взяли 44 з 64 депутатів облради, то ж кворум був. На ній ми одноголосно прийняли звернення до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, в якому наголосили, що "Херсонщина була, є та буде невід’ємною єдиної держави – України" і що депутати облради ніколи не визнають спроб створення якоїсь "ХНР". Там ще у зверненні великими буквами ми додали відому фразу про "руський воєнний корабль"... Після цього я закрив сесію і оголосив, що у разі потреби у скликанні нової сесії, я особисто обдзвонюватиму кожного депутата.

- Поясність, будь ласка, як це звернення і позиція облради перешкодили цим першим планам окупантів?

- Як було в Криму? Константинов як спікер парламенту оголосив про проведення "референдуму", за це проголосували депутати. Вони роздали бюлетені, зібрали виборчі дільниці, відпрацювали там, потім виборча комісія "порахувала" і Верховна рада Криму прийняла рішення. Так, це – незаконна процедура, але її можна було хоча б якось подавати як легітимну, бо рішення приймав орган, який покликаний представляти інтереси громадян.

І тому, вочевидь, росіяни розраховували на те ж саме і на Херсонщині. Однак було прийнято згадане мною рішення облради, а наступного дня відбувся ще й великий проукраїнський мітинг. У цей день була річниця звільнення Херсона від німецько-фашистських загарбників, і окупанти намагалися провести свій мітинг, але на нього прийшло всього 5 людей – цей наш Сальдо і ще кілька колаборантів. Але натомість на вулиці з українськими прапорами та лозунгом "Херсон – це Україна!" вийшли близько 15 тисяч херсонців.

І тому я погоджуюся з думкою про те, що у свідомості путіна виник перелом після того, як Херсонська облрада прийняла своє рішення.

УСЛІД ЗА "ХНР" ОКУПАНТИ ВІДМОВИЛИСЯ І ВІД "ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ"

- І також після виходу тисяч херсонців з українськими прапорами.

- Так, український Херсон зробив перелом у свідомості окупантів щодо їх підтримки.

Путіну, вочевидь, доносили інформацію, що все готово, всі чекають, треба лише "нациків" прибрати і все відбудеться. А тут у Херсоні, який, напевно, є одним із найбільш російськомовних регіонів, спочатку облрада приймає рішення на підтримку України, а потім херсонці виходять на мітинги проти окупації, які тривали десь зо два тижні, допоки окупанти не почали стріляти газом і травмувати людей.

І тому росіяни зрозуміли, що варіант із "ХНР" не спрацює і почали розглядати інший проєкт – відновлення "Таврійської губернії" чи області, яка колись існувала із центром у Сімферополі, об’єднуючи Крим і майже всю Херсонщину (якраз ті території, що зараз захоплено). Але приїхав головний кримський колаборант Аксьонов, подивився і сказав, що може взяти 2-3 райони, наприклад, Генічеський та Каланчацький, а інші не хоче. Він же розуміє, що хоча тут і є що вкрасти, але ж треба також утримувати людей та контролювати якось цю величезну територію – а площа Херсонщини десь із 26 тис. кв. км. Тому окупанти зараз відмовилися і від ідеї створення "Таврійської губернії" чи області, з приєднанням Херсонщини до Криму.

- Але ж це не Аксьонов приймає рішення бути цій "Таврійській губернії" чи ні. Якщо у Кремлі скажуть…

- Все ж там є люди, які трохи розуміються на цих процесах. І коли поглянути на розміри – ну це ж як весь Кавказ десь. Як цю територію контролювати? Тому зараз росіяни відмовилися від цієї ідеї, може, на певний час або ж взагалі.

Лише після цього були створені ці "військово-цивільні адміністрації" й окупанти почали відсторонювати від управління наших голів громад, міського голову Херсона. Хоча там, де були потужні голови, то вони, навіть виїхавши, все ще намагаються продовжувати керувати.

ХЕРСОНЦІ НЕ СПРИЙМАЮТЬ НІ РУБЛІ, НІ РОСІЙСЬКІ ПАСПОРТИ

- А яка зараз ситуація з видачею російських паспортів та введенням Херсонщини в рубльову зону?

- Перша спроба ввести рублі була у Генічеському районі, який окупанти захопили першим і де відразу призначили свого гауляйтера Клочка. Вони взяли списки найбільш незахищених, пенсіонерів і виплатили їм по 10 тис. рублів. Але що відбулося – бабулі взяли гроші, пішли і тут же їх поміняли на гривні, які поклали в карман, а рублі повернулися назад у Крим.

Інших великих спроб ввести рубль поки не було. Хоча є великі аграрні підприємства, які зараз діють на межі колаборантства – хай їх вже оцінює наша правоохоронна система – і які використовують рубль для закупівлі паливо-мастильних матеріалів тощо. Але тут мова йде про безготівковий рубль. А щодо готівкового, то його дуже мало. Ніхто не хоче приймати ті рублі. Адже, як кажуть, якщо не з того дерева пагін, то він не росте.

Ще я також чув, що росіяни запускають якісь фальшиві рублі, але у мене немає підтверджень цього.

Така ж ситуація і з паспортами – ніхто їх не хоче брати. Навіть у їхнього гауляйтера Сальда ще немає російського паспорта, а він мав би приклад показувати.

Вони там оголосили акцію, що дають 10 тис. рублів тому, хто відмовиться від громадянства України і отримає російський паспорт. Але бажаючих не знайшлося навіть серед маргіналів. Навіть п’яниця якийсь розуміє, що український паспорт це – все, а російський – нічого.

Тому через позицію херсонців проблема з видачею російських паспортів на сьогодні виглядає як відтермінована.

З ОКУПОВАНОЇ ХЕРСОНЩИНИ ЗАРАЗ МОЖНА ВИЇХАТИ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ КРИМ

- путін постійно каже, що вони "визволяють Україну від нацистів", а фактично мешканці області опинилися в гетто, відсутні навіть коридори для ввезення гуманітарних вантажів. Чи намагалася облрада залучити міжнародні організації для створення хоча б таких гумкоридорів?

- Так, все повністю закрито, жодного коридору із Херсонської області з окупантами не було узгоджено. Хоча ми намагалися організувати такий конвой для доставки гуманітарної допомоги навіть під егідою ООН, але росіяни все одно не пропустили.

З перших днів гумкоридорами займалося міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Я входжу в групу при очільниці відомства, віцепрем’єр-міністрі Ірині Верещук, яка зараз координує всі ці речі. Підключаються також різні міжнародні організації, але все дуже непросто.

Більше того, зараз взагалі немає змоги виїхати із Херсонської області – лише через окупований Крим. Однак там потрібно проходити через фільтрацію: росіяни роздягають чоловіків, шукаючи татуювання з українською чи військовою символікою, але навіть і жінок інколи не цураються оглядати. Також дивляться телефони, чи немає ніякої української символіки або патріотичних закликів. Більше того, у них вже є навіть інструкція, яка дозволяє застосування зброї на ураження у випадку будь-якого спротиву. І тижнів чотири тому був інцидент – росіяни розстріляли наших волонтерів, які возили ліки…

З ЛІКАМИ СИТУАЦІЯ НАЙСКЛАДНІША

- До речі, щодо ліків. Яка зараз ситуація у медичній сфері, що з обласними медзакладами?

- З лікуванням ситуація в області – найгірша. Адже медикаменти з України ми не можемо поставляти, а росіяни не надають свої, бо у них є умова, щоб лікування відбувалося за російськими медичними протоколами. Але цього не хочуть наші медики. До того ж, провідні лікарі зараз виїжджають за межі Херсонської області.

За усіма нашими критеріями, ми повинні мати 4-х місячний запас ліків. І всі наші, принаймні обласні, заклади, мали цей запас. Зараз вже йде 4-й місяць війни. Так, хворих трохи менше, тому цей запас трохи продовжується. Але ж є ліки, які люди вживають не у лікарських закладах. Наприклад, комусь треба гемодіаліз, комусь інсулін, гормональні препарати багатьом треба – цього всього катастрофічно не вистачає.

- Херсонщина зараз також без зв’язку – рашисти відключили мобільний зв’язок, інтернет…

- Це вже друга їх спроба ізолювати область. Спочатку, десь у перших числах квітня, вони зробили диверсію та зруйнували оптоволоконний кабель, який йшов із території Миколаївської області на Херсонщину. Зв'язок був відсутній протягом кількох днів, але неймовірними зусиллями частково був відновлений. Пізніше, орієнтовно з 20 травня, росіяни привезли спеціалістів зі своїх псевдореспублік, ті позалазили у розподільчі шафи наших мобільних операторів і повідрубали все. Зараз там працює щось, навіть не знаю як називається, з кодом +71, це навіть не росія – зв'язок лише на українські номери та між собою. Інтернету практично немає, швидкість – дуже низька.

ВИПЛАТИ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ БУДУТЬ БЛИЖЧИМ ЧАСОМ

- Яка ситуація із зарплатами? Чому виникли проблеми з виплатами з обласного бюджету?

- Казначейство працювало у Херсоні до початку квітня. Коли виникла загроза того, що окупанти можуть використати наші ключі і зайти в систему казначейства України, тоді Кабмін прийняв рішення про переведення нашого казначейства. Таким чином, усі платежі, які повинні були здійснюватися у межах державного та обласного бюджетів, були переведені в іншу область. Водночас Президент України утворив обласну військову адміністрацію, яка зараз знаходиться за межами Херсонської області.

Однак департамент фінансів обласної держадміністрації, на жаль, не вийшов. Його співробітники лишилися там і, відповідно, їх токени (електронні ключі) стали недійсними, бо ці люди знаходяться на окупованій території.

І тому зараз ситуація наступна: з держбюджету все виплачено, закрито по кінець травня. Однак є проблема із 132-ма підприємствами комунальної форми власності, які фінансуються з обласного бюджету. Усі платіжки – цього разу вже "мокрі", а не в електронному вигляді, – лежать у казначействі. Вони мають бути перевірені, адже ніхто не налаштований платити колаборантам тощо. Впевнений, що це питання буде вирішено ближчим часом і буде закрито всі виплати за пів місяця квітня та травень. Також мені обіцяли, що може бути навіть аванс за червень.

ОКУПАНТИ НАМАГАЮТЬСЯ ВИТЯГНУТИ ВЧИТЕЛІВ У КРИМ – ОПАНОВУВАТИ РОСІЙСЬКУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ

- А яка ситуація зараз із школами?

- Що окупанти справді просувають і вимагають – це якраз переведення шкіл на російську програму. У Херсоні вони намагалися, але там лише 2 з 63 керівників навчальних закладів погодилися співпрацювати.

Що буде далі – не знаю. Зараз велика кількість людей вже виїхали за межі області й вони, напевно, залишатимуться там, коли почнеться новий навчальний рік. Тому це проблема.

Окупанти зараз також намагаються витягнути наших вчителів у Крим, щоб вони там опанували їх російську навчальну програму. Ми робимо все можливе, щоб цьому запобігти. Впевнений, що будуть люди, які поїдуть. Але наскільки це буде масштабним явищем – це також залежить від того, як вирішиться питання по заробітній платі. Якщо буде все профінансовано на 100%, то, я переконаний, що люди не пристануть на пропозиції окупантів.

- Росіяни вивозять зерно з Херсонщини. Чи є дані, скільки його вивезли і скільки елеваторів розграбовано?

- Не знаю щодо кількості – вони ж не кажуть, з якого елеватора скільки вивозять. Обласна військова адміністрація заявляє про 500 тис. тонн вивезеного зерна. Загалом у нас було десь із 20 великих елеваторів і всі вони на сьогоднішній день знаходяться на території, яку контролюють окупанти.

600 МЕШКАНЦІВ ХЕРСОНЩИНИ – У ЗАСТІНКАХ ОКУПАНТІВ, 200 ВДАЛОСЯ ВИТЯГНУТИ

- На Херсонщині викрадають мирних мешканців – доля багатьох людей досі невідома, когось викидають на вулицях побитими після катувань, хтось обійшовся психологічним тиском. Скільки людей зараз утримують окупанти? Що робиться для їх звільнення?

- За даними правозахисників, наразі це – близько 600 людей. Передусім, колишні учасники АТО, представники місцевого самоврядування та державних органів влади. Зокрема, окупанти досі утримують кілька наших селищних голів. Зараз вони також почали займатися колишніми поліцейськими, змушуючи їх перейти на свій бік.

Також є категорія людей, які були у полоні, але вже звільнені – витягнуто із застінок десь понад 200 людей. Ми залучаємо всі можливості для цього, у тому числі міжнародні. Наприклад, щоб звільнити директора Херсонського театру, який також є головою Євразійської театральної асоціації, ми навіть долучали адміністрацію президента Туреччини.

ЛЮДЯМ КРАЩЕ ВИЇХАТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЧЕРЕЗ КРИМ, ЩОБ ПОЛЕГШИТИ РОБОТУ ЗСУ

- Зараз почали звучати заклики від представників влади з рекомендаціями людям виїжджати з окупованої Херсонщини. Але як їм виїжджати на неокуповану територію, якщо немає ніяких коридорів і все це – на власний страх і ризик? Наскільки доцільними є такі заклики? І як ви ставитеся до виїзду людей через Крим?

- Так, я сам виступав із таким закликом. Для чого він? Збройні Сили України повинні мати плацдарм для діяльності. Ми бачили, якою була агонія окупантів перед виходом із Бучі та Ірпеня, або ж як росіяни "звільняли" Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто. Для Херсона такий варіант звільнення є неприйнятним, і це розуміють Президент, головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони – якщо знести місто, то навіщо його звільняти?

Звичайно, є ті, хто не може виїхати у силу різних причин. Але всіх, хто має таку змогу, ми закликаємо залишити окуповану територію.

Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю: якщо людина рятує своє життя та свою родину, то хай їде. На моє переконання, з моральної точки зору ми не маємо право їх засуджувати. Як я не засуджую жодну людину, яка лишається і чекає звільнення.

Звичайно, через Крим можуть поїхати не всі. Напевно, це не є варіантом для тих людей, які працюють на державних посадах чи в органах місцевого самоврядування, адже їх пропускатимуть через фільтрацію. Або ж навпаки – люди не хочуть їхати через ту територію, щоб їх потім ні в чому не обвинувачували і не називали зрадниками. Але якщо це проста людина, то яка різниця? Головне, щоб ця людина лишилася живою.

Для мене головне – зберегли максимальну кількість херсонців. І друге – полегшити роботу ЗСУ…

ВІДТОРГНЕННЯ ХЕРСОНЦЯМИ ОКУПАНТІВ – НА РІВНІ 95%

- Хотів би ще повернутися до питання зрадників. Днями нардеп Ковальов офіційно підтримав окупантів на Херсонщині. Що скажете з цього приводу?

- Ковальов, по суті, відмовився від свого функціоналу як народного депутата в умовах воєнного стану та переїхав на окуповану Херсонщину, де пересувався без перешкод, ніхто його не затримував. Він здійснював там торгівлю паливо-мастильними матеріалами, які його структура закупляла у тимчасово окупованому Криму. При цьому він позиціонував для людей свою діяльність як те, що Україна їх кинула, а от він – ні. Поїхав у Джанкой, купив дві тонни цукру та їздив потім по селах перед Пасхою, роздавав по кілограму. А коли у Херсоні знаходився, скажімо так, ідейний натхненник цього походу, заступник глави адміністрації президента рф Сергій Кірієнко, Ковальов взяв участь у його "робочій нараді" з аграріями Херсонщини і заявив, що росія тут назавжди, та висловив свою повну підтримку ворогу.

Я ж впевнений, що Росія назавжди може бути на Херсонщині тільки у вигляді закопаних солдатів.

Так, зараз росіяни намагаються будь-яким чином легалізувати свою окупаційну владу. Їх маріонетки вже анонсують, що Херсонщину буде прийнято як область до складу рф. Але я впевнений, що цього не відбудеться, бо неможливо утримувати населення, коли воно настільки не сприймає владу. А відторгнення херсонцями окупантів – десь на відсотків 95.

Я також дуже вірю в те, що у найближчий час Збройні Сили України звільнять Херсонську область. І нам тоді ще доведеться довго "пахати", щоб знайти всіх тих колаборантів, – вони мають або виїхати вслід за своїми господарями, або понести належне покарання згідно із законодавством України.

Василь Короткий