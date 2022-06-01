Николаев прикрыл собой Одессу и становится плацдармом к освобождению Херсонщины, – глава ОП Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал Николаев сердцем Юга, а также напомнил, что Николаев прикрыл собой Одессу и остановил российскую армию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя результаты рабочей поездки вместе с Президентом Владимиром Зеленским в Николаевскую область.

«Николаев – город корабелов. Это сердце Юга. Николаев прикрыл собой Одессу и остановил российскую армию. Николаевская область становится плацдармом к освобождению Херсона, что является целью каждого из нас. Вместе с Президентом я увидел здесь сильных людей. Профессиональных врачей, спасающих жизнь, бесстрашных воинов, не боящихся врага и знающих его слабые места. Увидел людей, которые, несмотря на обстрелы россиян, сохранили веру в страну и любовь к своему родному городу. Вместе с местными властями они четко знают, что никому не отдадут свою землю», - написал Ермак.

Также глава ОП обобщил вопросы, которые были рассмотрены во время поездки в Николаев.

- Президент Украины Владимир Зеленский провел важное совещание по ситуации в регионе. Обсудили состояние экономики Николаевской области, а также то, как будем решать вопросы инфраструктуры.

К примеру, восстановление водоснабжения Николаева, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода вражескими обстрелами.

- Есть также проблемы, связанные со сбором урожая, обеспечение фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и топливом. Но есть наработанные решения, а значит, будет и результат.

- Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря.

Обсудили угрозы с суши, моря и со стороны непризнанного Приднестровья, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание было уделено материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск «Приморья» и их оборонным нуждам.

- Осмотрели здание Николаевской облгосадминистрации, которое разрушилось в результате ракетного удара российских войск.

Владимир Зеленский поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.

– Посетили больницу скорой помощи города Николаева. Осмотрена медицинская лаборатория, кабинет компьютерной диагностики и операционный блок.

Желаем быстрого выздоровления и крепкого здоровья военнослужащим и гражданским гражданам после ранений, полученных в результате вражеских обстрелов. Выздоравливайте, и как можно скорее возвращайтесь к активной жизни.