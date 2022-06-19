«Каждый имеет право искать безопасность»: Бен Стиллер встретился с беженцами в Польше и приехал во Львов

Голливудские «звезды» продолжают поддерживать вынужденных украинских переселенцев, которые в поисках безопасности выезжают за границу. На сей раз в качестве посла доброй воли ООН на границу в Польше прибыл актер Бен Стиллер. Он посетил центр приема и распределения беженцев в Пшемысле.

Об этом пишет NikLife.

О своем визите знаменитость рассказал на своей странице в Instagram и отметил, что каждый человек имеет право искать безопасность где угодно и когда угодно. Стиллер призвал общественность поддержать всех, кто бежит от войны спасая свои жизни.

«Я только что прибыл в Польшу с УВКБ ООН, чтобы встретиться с семьями, которые были разлучены войной и насилием в Украине. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома, более 90% из которых составляют женщины и дети. Я здесь, чтобы учиться, делиться историями, иллюстрирующими влияние войны на человека, и призывать к солидарности. Я надеюсь, что вы поддержите нас и поделитесь своими собственными посланиями поддержки людям, которые покинули свои дома в Украине, и людям, которые были вынуждены бежать по всему миру. Каждый имеет право искать безопасность. Кто угодно, где угодно, когда угодно», — написал на своей странице в Instagram Бен Стиллер.

Отметим, что только визитом в приграничный центр беженцев актер не ограничился. Как и Анджелина Джоли, он посетил Львов. Местные жители заметили «звезду», когда тот прогуливался по площади возле памятника Тарасу Шевченку. Соответствующие видео пользователи опубликовали в своих социальных сетях.