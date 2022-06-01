В Украине просят власть на время войны и 5 лет после нее запретить разведение домашних животных

Украинцы требуют от властей запретить разведение и продажу домашних и диких животных во время военного положения и в течение 5 лет после его окончания.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента.

Автор петиции Александр Титарчук предлагает внести изменения в ЗУ «О защите животных от жестокого обращения», а именно - статью 8 и статью 22.

В частности, прописать запрет разведения домашних животных на период военного времени и в течение 5-ти лет после окончания военного времени.

Предлагает и установление ответственности за нарушение запрета разведения - штраф от 8500 до 68000 гривен с конфискацией животных.

С этой целью предусматривается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, дополнив его отдельной статьей 154-1 «Нарушение запрета разведения домашних и диких животных в период действия военного положения».

По состоянию на 19 июня петицию подписали 594 человек из 25 тысяч нужных для ее рассмотрения президентом.

Напомним, как николаевцы оставили в квартире кошку в начале войны и уехали – бойцы областной стражи и полицейские пробили стену, чтобы животное можно было. кормить