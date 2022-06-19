Президент Зеленский отметил государственными наградами троих николаевских морпехов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех военнослужащих николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Так, указом Президента Украины №425/2022 от 17 июня за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского а именно:

Орденом «За мужество» ІІІ степени прапорщика Реуса Андрея Валерьевича.

Орденом «Даниила Галицкого» капитана Опрю Сергея Васильевича, старшего лейтенанта Гамага Юрия Казимировича.