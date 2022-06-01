Верховная Рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве

Верховная Рада Украины Украины запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

По словам нардепа, за соответствующее решение проголосовало 303 депутата.

Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из россии, Беларуси и временно подконтрольных сейчас россией территорий Украины.

Известно, что ранее российская музыка на местном уровне была запрещена в Ивано-Франковске и Тернополе.

Напомним, как Верховная Рада окончательно запретила символику оккупантов и пророссийские организации.