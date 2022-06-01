В Украине разрабатывают проект, который позволит украинцам оформить паспорта заграницей

Граждане Украины, которые были вынуждены выехать за границу, смогут оформить паспорта за пределами страны.
Об этом сообщает МВС.
«Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит украинцам оформлять ID-карты и загранпаспорта, если они находятся за пределами страны», - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что у желающих будут принимать документы в обособленных подразделениях госпредприятия «Документ», которые находятся за границей.
Данный проект планируют реализовать в течение двух лет.
«В каких странах можно будет воспользоваться такой услугой пока определяют», - добавили в МВС.
Ранее сообщалось, что украинские переселенцы в Польше смогут получить еще одну выплату.