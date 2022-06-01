Украинские пограничники не выпустили мэра Чернигова в Польшу

Городскому голове Чернигова Владиславу Атрошенко было отказано в пересечении государственной границы Украины с Польшей.

Об этом он сообщил в своем Facebook

По словам Атрошенко, он направлялся на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову. Однако, на границе у сотрудников Госпогранслужбы возникли вопросы к его документам.

Городской голова Чернигова связывает произошедшее с «политической атакой со стороны одного из сотрудников Офиса Президента».

«Мне уже пытались запретить командировки в Давос. Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, таким образом желающих самоутвердиться и при этом превышающих свои служебные полномочия. Таким образом, они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями Президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе», - подчеркнул Атрошенко.

Мэр отмечает, что вопросы по документам возникли только по отношению к нему и утверждает, что имел на руках полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях.

Кроме того, обнародованные Атрошенко документы свидетельствуют о том, что он не согласен с таким решением и намерен обжаловать его в суде.

Напомним, как экс-президент Украины Петр Порошенко выехал в Польшу после того, как несколько раз получил отказ от ГПСУ.