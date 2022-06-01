В Петербурге пейнтбольным ружьем расстреляли статую «путина-Октавиана»

В Петербурге из пейнтбольного ружья обстреляли статую владимира путина в образе императора Октавиана Августа.

Об этом сообщает российское издание «Бумага».

По данным СМИ, это сделали акционисты, назвавшие себя «Комитетом республиканцев-социалистов».

По их словам, «упражнение в деятельном антиимпериализме было выполнено в качестве независимого высказывания», приуроченного к завершающему дню Петербургского международного экономического форума - 2022.

Организация указывает, что «Россия буде свободной народной социальной республикой».

Справка

Статуя Октавиана Августа находится на фасаде торгового центра Evropa в Петроградском районе (введен в эксплуатацию вконце 2021-го).

Петербуржцы узнали в ней Путина. При этом застройщик — компания «Реди» — утверждал, что эта, а также другие скульптуры, олицетворяют девять европейских городов, в том числе Петербург.