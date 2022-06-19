Microsoft запретила россиянам загружать Windows 10 и 11, но с VPN это возможно

Американская корпорация Microsoft запретила скачивать операционные системы Windows 10 и 11 на территории россии.

Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 19 июня.

При попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO) с сайта компании возникает ошибка.

«Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Чтобы получить помощь, посетите контактную страницу службы поддержки Microsoft», – говорится в сообщении.

Если попытаться загрузить Windows 10, также появляется ошибка: «404 – File or Directory not found».

При этом указано, что с подключением VPN происходит загрузка.

Напомним, ранее Microsoft прекратил свою деятельность в РФ из-за российского вторжения в Украину.