Болгария начала получать газ из Азербайджана - до этого газ поставляла россия

В Болгарию прибыла первая партия азербайджанского газа через трубопровод Греция-Болгария (IGB).

Об этом сообщает болгарское издание BNR.

Известно, что Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые «Газпром» прекратил поставки газа. Это произошло после того, как они отказались платить в рублях. Поэтому поставки азербайджанского газа стали особенно важны.

Как сообщается, поставки газа до конца июня будут проводиться в тестовом режиме. А уже с начала июля азербайджанский газ полностью сменит российский.

Для этого IGB соединят с Трансадриатическим газопроводом, греческой Национальной газовой системой, а в будущем также и с LNG-терминалом в греческом городе Александруполис.

Начальная мощность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров в год с потенциалом расширения до 5 миллиардов кубометров.

Поэтому в болгарском правительстве утверждают, что Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом «Газпром».

Напомним, что Франция и другие страны ЕС хотят отказаться от российского газа – топливо будут закупать у США и Катара.