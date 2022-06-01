«Процесс движется»: Глава МИД Украины сообщил о переговорах по возобновлению работы McDonald's

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о том, что ведутся переговоры с McDonald's, по возобновлению работы в Украине ресторанов быстрого приготовления пищи.

Об этом Кулеба рассказал в контексте поздравления с днем отца.

« Как каждый родитель, я знаю один «беспроигрышный» вариант, как сделать детей счастливыми: заказать доставку из МакДо. Я люблю готовить дома, но МакДо – это отдельный ритуал для детей. С началом полномасштабного вторжения, компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИДе убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться», – написал Кулеба.

По его словам, МИД провел переговоры с центральным офисом в США.

«Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДо является одним из самых известных американских брендов. Процесс движется», – сообщил Кулеба.

Он поздравил всех украинских пап с праздником и пожелал, чтобы уже в ближайшее время украинцы имели возможность отвести детей в McDonald's.