В Латвии создали желто-голубое мороженое «Слава Украине»

Латвийская компания Food Union сделала специальное мороженое, посвященное Украине. В мороженом символически использованы сочетания желтого и синего цвета, а в основе рецептуры – натуральные ингредиенты.

Об этом сообщает Postimees.

Для желтого цвета был использован вкус шафрана, а для синего – бузины и васильки. Мороженое дали название «Слава Украине».

«Это мороженое – дань мужества и свободолюбия украинского народа, но еще важнее – это напоминание всем в Латвии о том, что в Украине по-прежнему идет страшная война, поэтому мы должны продолжать помогать ее народу. Тем более после того, как первая волна поддержки прошла», – сообщила генеральный директор Food Union в Латвии Ирэна Холодная.

В компании отмечают, что разработка мороженого, посвященного Украине, стала эмоционально важным событием их команды.

«Это позволило всем участникам процесса разработки почувствовать свою причастность и поддержать украинцев из-за того, что мы умеем лучше – разрабатывать и производить вкусные и качественные продукты», - говорят в компании.

Тем более, Food Union уже имеет опыт создания мороженого в цвете флагов – в 2018 году там было создано мороженое в цветах национальных флагов Латвии, Эстонии и Литвы в честь столетия независимости этих стран.