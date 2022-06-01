Разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично путин, - перехват СБУ

Российский оккупант в телефоном разговоре утверждает, что кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются в россии.
Об этом СБУ сообщает в своем Telegram.
- Не мы заберем, так другие заберут. А мародерство у нас путин разрешил. То есть это не уголовно наказуемо, мародерить. Это разрешено. путин разрешил же, указ давал, что мародерство разрешено.
Оккупант завидует старшине, какой украл более дорогостоящие вещи.
- Старшина вообще разошелся, п*здец. Телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль ах*евший за 250 тысяч. Короче, все гребёт.
В свою очередь, сам оккупант решил украсить накрасть себе военную экипировку. Ведь обмундирование на так называемую «спецоперацию» им приходится покупать самим.
- Берцы себе намутил, «хохлятские». Ну, украинской армии. И я вот сижу в этих берцах, а они легкие п*здец, как чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает. С вентиляционной тканью, ну ох*еные. У меня цель за «командировку» – намародерить себе дорогой, упрощенный бронежилет. Ну вот берцы уже намародерил. Осталось форму нормальную, качественную найти.