Разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично путин, - перехват СБУ

Российский оккупант в телефоном разговоре утверждает, что кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются в россии.

Об этом СБУ сообщает в своем Telegram.

- Не мы заберем, так другие заберут. А мародерство у нас путин разрешил. То есть это не уголовно наказуемо, мародерить. Это разрешено. путин разрешил же, указ давал, что мародерство разрешено.

Оккупант завидует старшине, какой украл более дорогостоящие вещи.

- Старшина вообще разошелся, п*здец. Телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль ах*евший за 250 тысяч. Короче, все гребёт.

В свою очередь, сам оккупант решил украсить накрасть себе военную экипировку. Ведь обмундирование на так называемую «спецоперацию» им приходится покупать самим.