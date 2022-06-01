Благодаря украинским хакерам, путину на час пришлось перенести свое выступление на экономическом форуме

С 13 по 19 июня украинская IT-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов. В частности, благодаря массированным кибератакам президенту рф владимиру путину пришлось перенести свое выступление на экономическом форуме.

Об этом сообщает в Telegram Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что украинские специалисты атаковали базу аккредитации экономического форума, на котором должен был выступить президент россии владимир путин, из-за чего выступление российского диктатора перенесли на час.

«Это испортило встречу президента страны-агрессора с военными корреспондентами и снизило количество пропаганды, которую он транслировал», - сказано в сообщении.

Российское пропагандистское издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря путина дмитрия пескова сообщало о том, что президент россии был вынужден перенести свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме из-за массированных dDos-атаки на системы ПМЭФ.

Были атакованы также региональные суды россии. Информация, хранящаяся на их ресурсах, несколько недель остается недоступной из-за постоянных кибератак.

Кроме того, украинские специалисты нанесли удар по сайтам террористических формирований на временно оккупированных территориях Украины. Онлайн-ресурсы этих образований были выведены из строя.

Украинская IT-армия продолжает сдерживать распространение пропаганды, атакуя региональные российские СМИ.

Напомним, как их акеры взломали российскую радиостанцию и включили Гимн Украины и другие антивоенные песни.