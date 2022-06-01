Боевой медик захватил в плен восемь оккупантов, которые пытались украсть новую украинскую форму

Боевой медик ВСУ взял в плен восемь российских захватчиков, разворовывающих новую военную форму, поступившую украинским защитникам.

Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.

«Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме», – сказано в сообщении.

По словам Кочевенко, медик, увидев, как захватчики воруют форму для ВСУ, прострелил одному из них ногу, а другие испугались и сдались добровольно.

«Результат – медик взял в плен 8 орков», - добавил он.

🔞Привезли нову форму. Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям. Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім 🇷🇺🐽 риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.

Вірте в #ЗСУ🇺🇦 pic.twitter.com/Tr3MComuRE — Yurii Kochevenko (@Kochevenko) June 20, 2022

Напомним как пленный из «ЛНР» пошел воевать против Украины, чтобы в четвертый раз не сесть в тюрьму