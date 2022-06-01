Жители нескольких домов Центрального района Николаева до вечера будут без воды

В понедельник, 20 июня, жители домов в Центральном районе Николаева до вечера будут без водоснабжения.

Об этом сообщает «Николаевводоканал»,

«Сегодня до 16 часов будет прекращено водоснабжение для жителей домов, расположенных между улицами 4-я и 6-я Слободская по улицу Севастопольская и вдоль Центрального проспекта», - сказано в сообщении.

Отмечается, что причина - проведение ремонта водопроводной сети.

«Извиняемся за неудобства», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня также без воды будут жители трех многоэтажек в Корабельном районе.