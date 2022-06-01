«Два чека по 200, и один - 300»: В Херсоне оккупанты вместо шашлыка в кафе получили очередь из автомата

Во временно оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения российских войск заказали шашлык в одном из заведений на набережной города. Однако вместо ожидаемого заказа получили автоматную очередь.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особенных гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматной очереди», — говорится в сообщении.

В результате два оккупанта погибли, еще один ранен.

«Два чека по 200, и один - 300», - добавили в пресс-службе.

В сообщении уточнили, что госпитализировали раненного оккупанта в одну из больниц аннексированного Крыма.

«А уложившиеся в 200 – так же эпически будут вкладываться и в черные мусорные мешки», - подытожили они.

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